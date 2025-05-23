مراد: سنقدم المشاريع او نرمم وندعم مشروعاً ما

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اشار النائب ، اليوم الجمعة، الى أن "رؤيتنا واضحة الأفضل عنوانها، سوف نقوم لاحقا بالتواصل مع البلديات للوقوف معهم والى جانبهم لمساندتهم خلال السنوات الستة المقبلة. واجبنا هو المساندة قدر المستطاع ليستطيعوا خدمة أهلنا في القرى".وقال في تصريح: "سنقدم المشاريع، إما مشروع تابع لمؤسسات الغد الأفضل في بعض القرى أو مشروع للبلدية أو نقوم بترميم أو دعم مشروع ما. مدير التخطيط في مؤسسات الغد الأفضل يقوم بدراسة الأمر لبعض البلدات التي كانت طلبت سابقا، وبدورنا نقدمها للمهندس لرسمها".وختم: "هدفنا بكل وضوح يبقى الغد الأفضل للمنطقة".