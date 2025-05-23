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لبنان

بالصور.. الجيش ينتشر في بلدات ومدن الجنوب لحفظ أمن الانتخابات

Lebanon 24
23-05-2025 | 12:56
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باشرت وحدات الجيش اتخاذ تدابير أمنية استثنائية لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى غداً ضمن نطاق محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية.
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وانتشرت الوحدات العسكرية في مختلف القرى والبلدات والمدن لاسيما في صيدا وصور، ما أثار ارتياحاً لدى الأهالي.
 
 
 
 
 
 
 
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