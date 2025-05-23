تسجيل صوتي وفضيحة... توقيف مرشح على الانتخابات البلدية في الجنوب!

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اوقف في الجنوب القاضي كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في ، س . إ، والمواطن ج. ح، على خلفية تسجيل صوتي بينهما.وتبين ان الاول عرض على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوته الانتخابي، و ما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات.وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما ومرتشيا.