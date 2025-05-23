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لبنان

تسجيل صوتي وفضيحة... توقيف مرشح على الانتخابات البلدية في الجنوب!

Lebanon 24
23-05-2025 | 13:00
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اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في قضاء جزين، س . إ، والمواطن ج. ح، على خلفية تسجيل صوتي بينهما.
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وتبين ان الاول عرض على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوته الانتخابي، و ما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات.

وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما راشيا ومرتشيا.
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