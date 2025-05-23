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لبنان
تسجيل صوتي وفضيحة... توقيف مرشح على الانتخابات البلدية في الجنوب!
Lebanon 24
23-05-2025
|
13:00
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النائب العام الاستئنافي
في الجنوب القاضي
رهيف رمضان
كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في
قضاء جزين
، س . إ، والمواطن ج. ح، على خلفية تسجيل صوتي بينهما.
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وتبين ان الاول عرض على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوته الانتخابي، و ما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات.
وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما
راشيا
ومرتشيا.
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