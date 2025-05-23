نزع سلاح "حزب الله" يعود إلى الواجهة.. وأورتاغوس تحذّر

رأت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس
، أن "نزع سلاح الميليشيات والجماعات الإرهابية، وتمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار جدي ومستدام في لبنان
".
وأكدت أورتاغوس في حديث لقناة "الجديد"، أن "الولايات المتحدة
لا تزال ثابتة في موقفها، وتطالب البرلمان
اللبناني بالإسراع في إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي
، بالتوازي مع تحرك الحكومة لصياغة قانون يسد الفجوة
المالية القائمة"، معتبرة أن هذا المسار ضروري لبناء دولة فعالة ومؤسسات شفافة.
ورداً على سؤال حول تصريحات سابقة نُقلت عنها في قطر بشأن صندوق النقد الدولي
، أوضحت أورتاغوس أنه "تم اقتباس كلامها خارج سياقه بالكامل"، مشددة على أنها لم تقل يومًا إن الولايات المتحدة تتجاوز الإصلاحات، بل على العكس تمامًا، هي تؤكد دعمها الكامل للإصلاحات الضرورية.
وحذّرت أورتاغوس من أن التأخير في نزع سلاح حزب الله
قد يؤدي إلى تخلّف لبنان عن الركب الإقليمي والدولي، مجددة التأكيد على ضرورة احتكار السلاح من قبل الدولة فقط، معتبرة أن ذلك "خطوة لا بد منها لضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد".
وشددت على أن الإصلاحات ليست فقط ضرورة اقتصادية، بل تشكل أيضًا سبيلاً لتقويض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية.