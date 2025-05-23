نزع سلاح "حزب الله" يعود إلى الواجهة.. وأورتاغوس تحذّر

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رأت نائبة المبعوث الأميركي إلى ، أن "نزع سلاح الميليشيات والجماعات الإرهابية، وتمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار جدي ومستدام في ".وأكدت أورتاغوس في حديث لقناة "الجديد"، أن " لا تزال ثابتة في موقفها، وتطالب اللبناني بالإسراع في إقرار ، بالتوازي مع تحرك الحكومة لصياغة قانون يسد المالية القائمة"، معتبرة أن هذا المسار ضروري لبناء دولة فعالة ومؤسسات شفافة.ورداً على سؤال حول تصريحات سابقة نُقلت عنها في قطر بشأن ، أوضحت أورتاغوس أنه "تم اقتباس كلامها خارج سياقه بالكامل"، مشددة على أنها لم تقل يومًا إن الولايات المتحدة تتجاوز الإصلاحات، بل على العكس تمامًا، هي تؤكد دعمها الكامل للإصلاحات الضرورية.وحذّرت أورتاغوس من أن التأخير في نزع سلاح قد يؤدي إلى تخلّف لبنان عن الركب الإقليمي والدولي، مجددة التأكيد على ضرورة احتكار السلاح من قبل الدولة فقط، معتبرة أن ذلك "خطوة لا بد منها لضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد".وشددت على أن الإصلاحات ليست فقط ضرورة اقتصادية، بل تشكل أيضًا سبيلاً لتقويض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية.