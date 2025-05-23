اليونيفيل قدّم مساعدة لمزارعي قرية مروحين

قدّم قطاع اليونيفيل ، بقيادة العميد نيكولا ماندولسي، مساعدةً حيويةً لمزارعي قرية مروحين، التي تضررت بشدة جراء التوترات المستمرة في المنطقة.

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وفي بيان، اشار "اليونيفيل" الى ان " جاءت عقب اجتماع عُقد في ٩ ايار بين العميد ماندولسي ورئيس بلدية مروحين ، الذي اعرب عن تقديره للالتزام المستمر لجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في القطاع الغربي، وسلط الضوء على الصعوبات الجسيمة التي يواجهها ".

وأشار إلى أن "العديد من المزارعين لم يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم أو استئناف أنشطتهم الزراعية بسبب محدودية الوصول إلى المناطق التي تُخزن فيها آلاتهم، وهي مواقع بالقرب من درع المنطقة العازلة المؤقتة لجيش الدفاع في زرعيت والتي لا تزال تُعتبر غير آمنة".



وتابع البيان: "وبناءً على طلب رسمي من القوات المسلحة ، رتب القطاع الغربي لليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع قيادة قطاع جنوب ، نشاط دوريات مشترك لضمان الظروف الأمنية اللازمة التي تسمح للمزارعين بالوصول إلى معداتهم الزراعية وتقييمها.



وفي 22 الحالي اجتمعت دوريات القطاع الغربي لليونيفيل مع وحدات من في مروحين، بحضور رئيس البلدية غنام، لمرافقة ودعم ما يقرب من 15 إلى 20 مزارعًا محليًا في تقييم واستعادة حالة آلاتهم وموادهم الزراعية المخزنة في منشآت بالقرب من المنطقة العازلة.



وهذا النشاط هو نتيجة تنسيق فعال مبني على علاقة قوية من بين والقيادة العسكرية اللبنانية في الجنوب. ورغم أن هذه ليست العملية الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن قربها من إحدى المناطق العازلة يمنحها أهمية خاصة".



وأكد العميد ماندوليسي " اليونيفيل اليومي بالعمل الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في الجهود المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أن "دعم السكان المدنيين ركيزة أساسية من ركائز مهمة البعثة".



وختم: "ان القطاع الغربي في اليونيفيل ملتزم تمام ومستعد لتقديم الدعم المستمر للسكان المحليين، وسيواصل مساعدة السلطات والمجتمعات المحلية في في سعيها نحو تطبيع الحياة اليومية".