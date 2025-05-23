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لبنان

اليونيفيل قدّم مساعدة لمزارعي قرية مروحين

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:04
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قدّم قطاع اليونيفيل الغربي، بقيادة العميد نيكولا ماندولسي، مساعدةً حيويةً لمزارعي قرية مروحين، التي تضررت بشدة جراء التوترات المستمرة في المنطقة.
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وفي بيان، اشار "اليونيفيل" الى ان "هذه المبادرة جاءت عقب اجتماع عُقد في ٩ ايار بين العميد ماندولسي ورئيس بلدية مروحين محمد غنام، الذي اعرب عن تقديره للالتزام المستمر لجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في القطاع الغربي، وسلط الضوء على الصعوبات الجسيمة التي يواجهها المجتمع المحلي".
 
 
وأشار إلى أن "العديد من المزارعين لم يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم أو استئناف أنشطتهم الزراعية بسبب محدودية الوصول إلى المناطق التي تُخزن فيها آلاتهم، وهي مواقع بالقرب من درع المنطقة العازلة المؤقتة لجيش الدفاع الإسرائيلي في زرعيت والتي لا تزال تُعتبر غير آمنة".

وتابع البيان: "وبناءً على طلب رسمي من القوات المسلحة اللبنانية، رتب القطاع الغربي لليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع قيادة قطاع جنوب الليطاني، نشاط دوريات مشترك لضمان الظروف الأمنية اللازمة التي تسمح للمزارعين بالوصول إلى معداتهم الزراعية وتقييمها.

وفي 22 الحالي اجتمعت دوريات القطاع الغربي لليونيفيل مع وحدات من الجيش اللبناني في مروحين، بحضور رئيس البلدية غنام، لمرافقة ودعم ما يقرب من 15 إلى 20 مزارعًا محليًا في تقييم واستعادة حالة آلاتهم وموادهم الزراعية المخزنة في منشآت بالقرب من المنطقة العازلة.

وهذا النشاط هو نتيجة تنسيق فعال مبني على علاقة قوية من الثقة المتبادلة بين قيادة القطاع الغربي لليونيفيل والقيادة العسكرية اللبنانية في الجنوب. ورغم أن هذه ليست العملية الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن قربها من إحدى المناطق العازلة الإسرائيلية يمنحها أهمية خاصة".

وأكد العميد ماندوليسي "التزام اليونيفيل اليومي بالعمل الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في الجهود المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أن "دعم السكان المدنيين ركيزة أساسية من ركائز مهمة البعثة".

وختم: "ان القطاع الغربي في اليونيفيل ملتزم تمام  ومستعد لتقديم الدعم المستمر للسكان المحليين، وسيواصل مساعدة السلطات والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان في سعيها نحو تطبيع الحياة اليومية".
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