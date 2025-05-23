"واتسآب" يحظر وئام وهاب!

علم " " أنَّ الوزير السابق لم يعد يتمكن من استخدام حسابه على تطبيق "واتسآب" وذلك بعدما تم حظر حسابه لأسباب غير معروفة.

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وحالياً، فإن المساعي التقنية قائمة لاسترداد الحساب من قبل أشخاص تقنيين مُتخصصين.