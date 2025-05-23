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لبنان

"واتسآب" يحظر وئام وهاب!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 14:50
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علم "لبنان24" أنَّ الوزير السابق وئام وهاب لم يعد يتمكن من استخدام حسابه على تطبيق "واتسآب" وذلك بعدما تم حظر حسابه لأسباب غير معروفة.
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وحالياً، فإن المساعي التقنية قائمة لاسترداد الحساب من قبل أشخاص تقنيين مُتخصصين.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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