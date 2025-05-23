Advertisement

لبنان

الاتحاد العمالي العام يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1364990-638836340443268203.jpg
Doc-P-1364990-638836340443268203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ الإتحاد العمالي العام، اليوم الجمعة في بيان، اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، الذي "أرسى نهجاً من العزة والكرامة والآباء يستمر مع الايام والسنين وأنبت عنفواناً يتجسد يوماً بعد يوم برفض الانصياع والخنوع وبالسعي الدائم نحو ترسيخ واقع السيادة والصمود والتشبث بأرض الآباء والأجداد، أرض لبنان الوطن النهائي لكل اللبنانيين".
Advertisement

وتوجه الإتحاد بـ "تحية اكبار وإجلال الى شهداء الوطن الذين رووا بدمائهم الطاهرة ارضاً تفخر بهم مدى الأجيال".

كما طالب الجميع "وبخاصة الأخوة العرب، المساهمة في إعادة الإعمار احقاقاً للحق ورفضاً للظلم والتدمير والبطش والتهجير".

وناشد المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة "بخاصة وأن لبنان قد قام بواجباته كاملةً بتنفيذ القرار ١٧٠١".

وتمنى الإتحاد أن تحلّ أعياد التحرير المقبلة و"لبنان سيدٌ حرٌ مستقل ينعم بالأمان والاستقرار والازدهار".
مواضيع ذات صلة
الاتحاد العمالي في الجنوب: أين الوعود بإعادة الإعمار والتحرير؟
lebanon 24
24/05/2025 03:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيات سياسية لبنانية هنّأت بعيد الفطر
lebanon 24
24/05/2025 03:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل السعودي يُهنئ المسلمين بعيد الفطر
lebanon 24
24/05/2025 03:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام يرفع الصوت مجدداً.. لا لضرب الضمان الاجتماعي
lebanon 24
24/05/2025 03:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-05-23
16:31 | 2025-05-23
16:18 | 2025-05-23
16:01 | 2025-05-23
15:26 | 2025-05-23
15:24 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24