الاتحاد العمالي العام يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير

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هنأ الإتحاد العمالي العام، اليوم الجمعة في بيان، اللبنانيين بعيد والتحرير، الذي " نهجاً من العزة والكرامة والآباء يستمر مع الايام والسنين وأنبت عنفواناً يتجسد يوماً بعد يوم برفض الانصياع والخنوع وبالسعي الدائم نحو ترسيخ واقع السيادة والصمود والتشبث بأرض الآباء والأجداد، أرض الوطن النهائي لكل اللبنانيين".وتوجه الإتحاد بـ "تحية اكبار وإجلال الى الوطن الذين رووا بدمائهم الطاهرة ارضاً تفخر بهم مدى الأجيال".كما طالب الجميع "وبخاصة الأخوة العرب، المساهمة في احقاقاً للحق ورفضاً للظلم والتدمير والبطش والتهجير".وناشد القيام بواجباته لوقف الاعتداءات الممنهجة "بخاصة وأن لبنان قد قام بواجباته كاملةً بتنفيذ القرار ١٧٠١".وتمنى الإتحاد أن تحلّ أعياد التحرير المقبلة و"لبنان سيدٌ حرٌ مستقل ينعم بالأمان والاستقرار والازدهار".