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لبنان

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 15:04
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عُلِم أن "بازار الأصوات" في صيدا يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد.
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المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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