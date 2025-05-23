لقاء جديد.. ماذا أعلن رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية؟

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واستهل جلخ الاجتماع بكلمة ترحيب وتهنئة لأعضاء اللجنة التنفيذية الذين إنتخبوا بالتزكية في الجمعية العمومية "غير العادية" التي عقدت بتاريخ 16 أيار الماضي. وحيّا الإتحادات الرياضية التي أكّدت ثقتها باللجنة الأولمبية وثوابت خياراتها سعيا وراء إستنهاض الواقع الرياضي عموما والأولمبي على وجه الخصوص. عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية ، اليوم الجمعة، أول جلسة عمل برئاسة رئيسها بيار جلخ وحضور جميع الأعضاء في مقرها في منطقة الحازمية.واستهل جلخ الاجتماع بكلمة ترحيب وتهنئة لأعضاء اللجنة التنفيذية الذين إنتخبوا بالتزكية في الجمعية العمومية "غير العادية" التي عقدت بتاريخ 16 أيار الماضي. وحيّا الإتحادات الرياضية التي أكّدت ثقتها باللجنة الأولمبية وثوابت خياراتها سعيا وراء إستنهاض الواقع الرياضي عموما والأولمبي على وجه الخصوص.

واشار الى أن اللجنة الأولمبية قامت بتوجيه مراسلات إلى اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي تضمنت محاضر الجمعية العمومية التي عقدت يوم 16 أيار 2025 والأجواء الإيجابية التي سادت العملية الإنتخابية والمداخلات من قبل بعض رؤساء وممثلي الإتحادات الرياضية المشاركة.



ودعا جلخ الأعضاء إلى عدم التوقف عند موجة الإشاعات المغرضة التي يتم التداول بها والتفرّغ لإعادة ترتيب أوضاع البيت الداخلي للجنة الأولمبية.



بعدها ناقش المجتمعون مجموعة عناوين وملفات ذات أهمية وأولوية وتمّ إتخاذ القرارات المناسبة وأبرزها:



– توجيه كتاب إلى وزارة الشباب والرياضة يتضمن الطلب بإصدار إفادة إدارية باللجنة الأولمبية اللبنانية يرئاسة بيار جلخ.



– أخذ بحضور الغراند ماستر سامي قبلاوي الإجتماعات التحضيرية لرؤساء البعثات لدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تعقد خلال الفترة من 31 أيار الحالي ولغاية 3 حزيران المقبل في مدينة بالمملكة .



– تكليف للجنة العميد المتقاعد حسان رستم وأمين الصندوق خضر مقلّد والمحاسب السيد روكز زغيب لإعداد وتحضير مشروع موازنة 2025 على أن يعرض لاحقا على التنفيذية.



– تعميم كتاب على الإتحادات الرياضية حول المشاركة اللبنانية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب والتي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 – 31 تشرين أول 2025.



– إعداد تشكيل اللجان المتفرعة من اللجنة الأولمبية اللبنانية والتأكيد على إختيار أعضائها من أصحاب الكفاءات والخبرة الإدارية والفنية.



– توجيه كتاب لكل من السيد جودت شاكر يطالبه بضرورة تسليم كل ما له علاقة بالأمانة العامة، وكتاب إلى السيدة سمر يونس لتسليم ال Password للمراسلات الإلكترونية للبريد الصادر والوارد.



– فتح باب التوظيف في اللجنة الأولمبية اللبنانية لتولّي مهام إدارية ومتابعة والملفات ذات الصلة بشؤون ودور ومسؤوليات اللجنة محلياً وخارجياً بهدف تفعيل أساليب العمل.



– توجيه كتب تهنئة لكل من الإتحاد اللبناني للخماسي الحديث على النتائج المشرّفة في بطولة غرب وللنادي الرياضي على إحرازه كأس بطولة غرب آسيا لكرة السلة "وصل" للسنة الثانية تواليا ولنادي الرياضي إحرازه المركز الثالث في البطولة.