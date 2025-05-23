عن العودة المرتقبة للنازحين السوريين… ماذا كشفت آخر المعلومات؟

Advertisement

، أن عملية عودة السوريين إلى بلادهم ستنطلق قريبًا وبشكل تدريجي ومنظّم، مؤكدًا أن لا نية لدى لاستخدام القوة أو اللجوء إلى الترحيل الجماعي القسري.وفي مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر قناة ، أوضح متري أن العودة ستكون طوعية ومبنية على مراحل تضمن احترام الكرامة الإنسانية، في ظل تقديرات تشير إلى دخول نحو 130 ألف نازح سوري جديد إلى ، لاسيما بعد التطورات الأخيرة في الساحل السوري، بالإضافة إلى أعداد لم تُحصر ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.وفي خطوة وصفها بأنها تمهّد للعمل المشترك بين ودمشق، كشف متري عن قرب تشكيل لجنة لبنانية-سورية مشتركة بعد ، ستُعنى بملفات حيوية أبرزها تنظيم الحدود ومراجعة الاتفاقات الموقعة بين البلدين.وتعليقًا على ، أشار متري إلى أن بعض المفروضة على قد رُفعت مؤخراً، ما يمكن أن يُحدث أثراً على ملف عودة النازحين، وإن كان تأثير ذلك لا يزال "غير مباشر حتى اللحظة"، بحسب وصفه.