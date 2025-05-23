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لبنان

إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 16:18
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شهدت منطقة الطريق الجديدة في بيروت، مساء اليوم الجمعة، إشكالاً فردياً تطوّر إلى إطلاق نار.
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ووفقاً للمصادر، فإن الإشكال حصل بسبب خلافٍ على مكان ركن دراجة نارية.
 
 

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