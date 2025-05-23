المناصفة على حساب المشاركة

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": نتائج انتخابات التي ارتكزت على اوسع تحالف غريب عجيب، حققت انتخاب مجلس بلدي تخلله اختلال جزئي بالمناصفة المطلوبة، بعد اختراق محدود من احد المرشحين المنافسين، كانت له دلائل ومؤشرات، ليس بسبب اختلال المناصفة المحدود للمجلس، وانما للدلالة على ان استمرار اتباع اسلوب تجاهل المشكلة الحقيقية لبلدية العاصمة، والتلطي وراء المناصفة، كما كل مرة، هو اسلوب ترقيعي، وظرفي لتقطيع استحقاق الانتخابات، كيفما كان ولكنه لايوصل الى تحقيق المشاركة الحقيقة والمطلوبة لشرائح اساسية في بيروت.اظهرت هزالة تاييد نسبة كبيرة من ابناء بيروت للائحة تحالف الاحزاب والجمعيات والشخصيات التي ضمتها، مقابل نسبة التائييد التي حصل عليها المرشح الذي خرق اللائحة، وتدني نسبة الناخبين عموما، في هكذا استحقاق مهم، مدى الاستياء الشعبي العام لابناء العاصمة، من فرض هكذا تحالف هجين عليهم، خلافا لرغبتهم، لايصال مجلس بلدي جديد، مفروض عليهم، بفعل الظروف والتعقيدات السياسية القائمة، ولكنه بالنتيجة، سيكون مجلسا لصيغة مكررة، لم تنجح في احداث التغيير المطلوب، للنهوض بالعاصمة لمصلحة جميع مكوناتها من والمسيحيين معا من دون استثناء.حققت صيغة المناصفة المنقوصة بالمجلس البلدي الجديد في العاصمة رغبات التحالف المتناقض العجيب ورغبات بعض المنتفعين، ولكنها لم تحقق المشاركة المفترضة بين جميع مكونات العاصمة كما يدعي البعض.