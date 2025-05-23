Advertisement

لبنان

قبيل فتح صناديق الاقتراع.. ما هي البلديات الجنوبية التي فازت بالتزكية؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1365095-638836650791450446.jpg
Doc-P-1365095-638836650791450446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انطلاق المرحلة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، فازت بلديات عدة بالتزكية.
Advertisement
للتعرف على البلديات الفائزة اضغط هنا 
 
مواضيع ذات صلة
في صور.. 31 بلدية فازت بالتزكية وبدء تسلم صناديق الاقتراع
lebanon 24
24/05/2025 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية
lebanon 24
24/05/2025 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. هذه البلديات فازت بالتزكية
lebanon 24
24/05/2025 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشمال.. هذه البلديات فازت بالتزكية
lebanon 24
24/05/2025 09:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-24
00:15 | 2025-05-24
02:30 | 2025-05-24
02:24 | 2025-05-24
02:15 | 2025-05-24
02:07 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24