آخر مستجدات إنتخابات الجنوب.. هذه رسائل "حزب الله" و "القوات" و "المستقبل"

بشكل تدريجيّ وملحوظ، ترتفع نسب الإقتراع في مختلف مناطق وقرى ومدن الجنوب، اليوم السبت، وذلك في ظل استمرار الإنتخابات البلدية والاختيارية.

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العملية سارت بشكل طبيعي وسط عددٍ قليل وضئيل من الإشكالات، فيما تبين أن الأكثر تقدماً هو بنسبة اقتراع بلغت حتى الساعة 11.30 صباحاً، الـ18%.

في المقابل، برز تقدّم أيضاً لمدينة "إنتخابياً"، حيث سجلت نسبة اقترع تجاوزت الـ12.25%، لتوازيها بنسبة بلغت 12%.

أما في صور، فكانت نسبة الإقتراع 10.37% ليأتي قضاء بعدها بنسبة 10% ثم بـ8%.

رسائل سياسية

آخر الرسائل السياسية التي تم إطلاقها في سياق الإنتخابات تجلت في إعلان النائبة السابقة من صيدا، مشاركة " " بالإنتخابات النيابية في صيدا.

بدورها، رفضت النائب من جزين ما أسمته "وضع يده على أراضي جزين من خلال ".

في غضون ذلك، قال النائب إن "حزب الله وحركة أمل يشاركان في أكثر من 100 بلدية في "، وذلك في إشارة إلى أن "الحزب" لم يخرج إنتخابياً وشعبياً من تلك المنطقة رغم الإنسحاب العسكري الذي نفذه منها.

الإعمار يبدأ بالنفوس

وفي إطار جولاته في الجنوب، وبعد زيارته صيدا ومرجعيون والنبطية والعديد من أقلام الإقتراع، قال والبلديات أحمد من بلدة شبعان إنَّ الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر"، وقال: "رغم الإمكانات الضئيلة إلا أن إرادة الشعب أقوى".



وتابع: "الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها".