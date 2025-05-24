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لبنان

آخر مستجدات إنتخابات الجنوب.. هذه رسائل "حزب الله" و "القوات" و "المستقبل"

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:44
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بشكل تدريجيّ وملحوظ، ترتفع نسب الإقتراع في مختلف مناطق وقرى ومدن الجنوب، اليوم السبت، وذلك في ظل استمرار الإنتخابات البلدية والاختيارية.
 
 
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العملية سارت بشكل طبيعي وسط عددٍ قليل وضئيل من الإشكالات، فيما تبين أن القضاء الأكثر تقدماً هو جزين بنسبة اقتراع بلغت حتى الساعة 11.30 صباحاً، الـ18%.
 
 
في المقابل، برز تقدّم أيضاً لمدينة صيدا "إنتخابياً"، حيث سجلت نسبة اقترع تجاوزت الـ12.25%، لتوازيها النبطية بنسبة بلغت 12%.
 
 
أما في صور، فكانت نسبة الإقتراع 10.37% ليأتي قضاء مرجعيون بعدها بنسبة 10% ثم بنت جبيل بـ8%. 
 
 
رسائل سياسية 
 
آخر الرسائل السياسية التي تم إطلاقها في سياق الإنتخابات صباح اليوم تجلت في إعلان النائبة السابقة بهية الحريري من صيدا، مشاركة "تيار المستقبل" بالإنتخابات النيابية في صيدا.
 
 
بدورها، رفضت النائب غادة أيوب من جزين ما أسمته "وضع حزب الله يده على أراضي جزين من خلال التيار الوطني الحر".
 
 
في غضون ذلك، قال النائب حسن فضل الله إن "حزب الله وحركة أمل يشاركان في أكثر من 100 بلدية في منطقة جنوب الليطاني"، وذلك في إشارة إلى أن "الحزب" لم يخرج إنتخابياً وشعبياً من تلك المنطقة رغم الإنسحاب العسكري الذي نفذه منها.
 
 
الإعمار يبدأ بالنفوس
 
 
وفي إطار جولاته في الجنوب، وبعد زيارته صيدا ومرجعيون والنبطية والعديد من أقلام الإقتراع، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من بلدة شبعان إنَّ الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر"، وقال: "رغم الإمكانات الضئيلة إلا أن إرادة الشعب أقوى".

 
وتابع: "الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها".
 
 
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