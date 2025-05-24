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لبنان

الرئيس عون يجول جنوباً: المشاركة في بناء البلدة وبناء لبنان واجب ومسؤولية

Lebanon 24
24-05-2025 | 00:52
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اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من سراي صيدا عن تقدريه الكبير لعمل الاجهزة الامنية والمتابعة الدقيقة، مشدداً على ان المعنيين يعملون على إنجاح هذه العملية الانتخابية من الجولة الأولى إلى اليوم.
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عون الذي تفقد فتح صناديق الاقتراع من سراي صيدا، دعا اللبنانيين إلى التصويت فهذه انتخابات إنمائية ودليل على ان ارادة الحياة اقوى من الموت وارادة البناء اقوى من الهدم.
وقال: " اليوم ليس فقط عيد التحرير وإنّما عيد الديمقراطية والخيار الصحيح وبعد مرور 25 عاما على تحرير الجنوب للأسف الجرح لا يزال ينزف وأنا أحيي أهالي الشهداء"
ومن صيدا توجه الرئيس عون الى النبطية، حيث أكد ان المشاركة في بناء البلدة وبناء لبنان الغد لأجل جيل المستقبل هي واجب ومسؤولية، أبارك لمن فاز بالتزكية، وأبارك سلفًا لمن سيفوز في صناديق الاقتراع، فالمركز ليس امتيازًا بل مسؤولية، وعليكم أن تكونوا على قدر الثقة، في خدمة أبناء ضيعكم بإخلاص وتفانٍ.
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