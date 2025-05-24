الرئيس عون يجول جنوباً: المشاركة في بناء البلدة وبناء لبنان واجب ومسؤولية

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ومن صيدا توجه الى ، حيث أكد ان المشاركة في بناء البلدة وبناء لأجل جيل هي واجب ومسؤولية، أبارك لمن فاز بالتزكية، وأبارك سلفًا لمن سيفوز في صناديق الاقتراع، فالمركز ليس امتيازًا بل مسؤولية، وعليكم أن تكونوا على قدر الثقة، في خدمة أبناء ضيعكم بإخلاص وتفانٍ.

اعرب رئيس الجمهورية من سراي عن تقدريه الكبير لعمل الاجهزة الامنية والمتابعة الدقيقة، مشدداً على ان المعنيين يعملون على إنجاح هذه العملية من الجولة الأولى إلى اليوم.تفقد فتح صناديق الاقتراع من سراي صيدا، دعا اللبنانيين إلى التصويت فهذه انتخابات إنمائية ودليل على ان ارادة الحياة اقوى من الموت وارادة البناء اقوى من الهدم.وقال: " اليوم ليس فقط وإنّما عيد والخيار الصحيح وبعد مرور 25 عاما على تحرير الجنوب للأسف الجرح لا يزال ينزف وأنا أحيي أهالي "