حزب الله يعاتب بيئته…والجمهور يعترض!

Advertisement

سُجّل استياء واسع في أوساط البيئة المؤيدة لـ" " على خلفية البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في "الحزب"، والذي استنكر الهتافات التي رُفعت خلال مباراة بين ناديَي في ، وذلك تزامناً مع وصول رئيس الحكومة إلى الملعب.الهتافات التي صدحت باسم "للحزب" ، وتضمّنت عبارات مهاجِمة لرئيس الحكومة، أثارت حفيظة "الحزب" الذي سارع إلى إصدار بيان استنكار، وُصف بأنه نادر من حيث توقيته ونبرته تجاه بيئته.وبحسب مصادر معنية، فقد قوبل البيان برفض واسع في صفوف الشعبية، التي رأت في الهتافات تعبيراً طبيعياً عن موقف سياسي وانفعال شعبي، لا يستوجب الإدانة العلنية.مصادر مطلعة أوضحت أن بيان "الحزب" لا يستهدف الجمهور بحدّ ذاته، بل يعبّر عن حرص على إبقاء الخطاب السياسي ضمن حدود مدروسة، تفادياً لأيّ تصعيد غير محسوب قد يُفهم كمواجهة مباشرة مع رئاسة الحكومة، أو يُستغل لإحداث توتّرات سياسية في مرحلة دقيقة.ولفتت المصادر إلى أن "الحزب" يتجنّب، في هذا التوقيت تحديداً، أي انزلاق نحو مواقف هجومية قد تُفسَّر على أنها استهداف لشخصيات رسمية، في لحظة إقليمية وأمنية حرجة، قد يُستثمر فيها أي انفلات في الشارع بسيناريوهات غير محمودة.وأكّدت المصادر أن "حزب الله" يأخذ في الاعتبار دقّة المرحلة، ويرغب بتجنّب أي خطوة قد تُفسَّر كإساءة للعهد الرئاسي الذي يمثله ، أو كفتح جبهة داخلية تُضعف الاستقرار المطلوب في هذا الظرف المعقّد.وختمت المصادر بالتشديد على أن "الحزب" حريص على حماية العلاقة التاريخية مع بيئته، من دون الانجرار إلى ردود فعل شعبوية قد تُستثمر سلباً من خصومه في الداخل والخارج.