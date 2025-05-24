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لبنان

تقييم داخل "البيئة الشيعية"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-05-2025 | 01:45
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اكدت مصادر مطلعة أن حزب الله سيجري تقييما شاملا بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية وذلك لمعرفة الواقع الشعبي لحلفائه السياسيين في مختلف الساحات والبيئات الشعبية والطائفية.
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واشارت المصادر الى ان الحزب يريد معرفة واقع التحالفات المقبلة والمحتملة، كذلك سيقوم بدراسة الواقع الشعبي في البيئة الشيعية لتقييم تأثيره على المرشحين للانتخابات ونسبة التصويت وحجم الكتلة المعترضة.
وقالت المصادر ان الحزب يريد التحضير بشكل مبكر للانتخابات النيابية المقبلة التي يوليها اهمية كبيرة نظرا للتبعات التي ستحملها على التوازنات السياسية في لبنان.
 
المصدر: لبنان 24
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