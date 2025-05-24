تقييم داخل "البيئة الشيعية"

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اكدت مصادر مطلعة أن سيجري تقييما شاملا بعد انتهاء والاختيارية وذلك لمعرفة الواقع الشعبي لحلفائه السياسيين في مختلف الساحات والبيئات الشعبية والطائفية.واشارت المصادر الى ان الحزب يريد معرفة واقع التحالفات المقبلة والمحتملة، كذلك سيقوم بدراسة الواقع الشعبي في البيئة لتقييم تأثيره على المرشحين للانتخابات ونسبة التصويت وحجم الكتلة المعترضة.وقالت المصادر ان الحزب يريد التحضير بشكل مبكر للانتخابات النيابية المقبلة التي يوليها اهمية كبيرة نظرا للتبعات التي ستحملها على التوازنات السياسية في .