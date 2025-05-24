جديد نسب الإقتراع في الجنوب.. كم بلغت حتى الآن؟

تستمرّ عملية الاقتراع في مدن وبلدات الجنوب، اليوم السبت، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الإنتخابات البلدية والاختيارية.

وجاءت النسب حتى الساعة الـ11.30، وفق التالي:

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- : 12.25%

- صور: 10.37%

- : 18%

- : 12%

- : 11%

- مرجيون: 10%

- : 8%