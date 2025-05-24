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لبنان

جديد نسب الإقتراع في الجنوب.. كم بلغت حتى الآن؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:33
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تستمرّ عملية الاقتراع في مدن وبلدات الجنوب، اليوم السبت، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الإنتخابات البلدية والاختيارية.
 
 
وجاءت النسب حتى الساعة الـ11.30، وفق التالي:
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- صيدا: 12.25%
 
- صور: 10.37%
 
- جزين: 18%
 
 
 
- مرجيون: 10%
 
 
 
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