وحيدة أهلها.. مريانا توفيت إثر حادث مروع على أوتوستراد شكا

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قضت الشابة مريانا سعيد ، وهي في عنصر في إثر حادث صدم مروّع تعرّضت له ليل أمس على أوتوستراد شكا - المسلك الشرقي، وذلك أثناء محاولتها اجتياز الطريق ما أدى إلى وفاتها على الفور، وفق ما ألإادت مندوبة " ".وحضرت فرق اللبناني إلى المكان، حيث عملت على نقل الجثة إلى ، فيما تولّت مخابرات الجيش التحقيق في الحادث، بعد توقيف السائق المتسبّب به ويدعى "ع. ج".يُذكر أن الراحلة تنحدر من بلدة كفرياشيت - قضاء وهي وحيدة أهلها.