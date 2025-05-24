Advertisement

لبنان

وحيدة أهلها.. مريانا توفيت إثر حادث مروع على أوتوستراد شكا

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1365140-638836726578754102.jpg
Doc-P-1365140-638836726578754102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت الشابة مريانا سعيد الخوري، وهي في عنصر في الأمن العام إثر حادث صدم مروّع تعرّضت له ليل أمس على أوتوستراد شكا - المسلك الشرقي، وذلك أثناء محاولتها اجتياز الطريق ما أدى إلى وفاتها على الفور، وفق ما ألإادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وحضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث عملت على نقل الجثة إلى مستشفى البترون، فيما تولّت مخابرات الجيش التحقيق في الحادث، بعد توقيف السائق المتسبّب به ويدعى "ع. ج".

يُذكر أن الراحلة تنحدر من بلدة كفرياشيت - قضاء زغرتا وهي وحيدة أهلها. 
 
مواضيع ذات صلة
حالته حرجة... شاب تعرّض لحادث مُروّع في شكا
lebanon 24
24/05/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. حادث مروّع على أوتوستراد السعديات وزحمة خانقة
lebanon 24
24/05/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
على اوتوستراد الزهراني... جريحة في حادث سير ''مروع''! (صورة)
lebanon 24
24/05/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع على اوتوستراد الياس الهراوي.. اليكم ما جرى
lebanon 24
24/05/2025 09:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-24
00:15 | 2025-05-24
02:30 | 2025-05-24
02:24 | 2025-05-24
02:15 | 2025-05-24
02:07 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24