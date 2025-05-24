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لبنان

الحجار من النبطية: لم ننتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:44
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أكد وزير الداخلية أحمد الحجار خلال جولة له في النبطية مواكبة للمرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب ان "لبنان ينهض دائماً من بين الركام، مشيرا إلى ان الإنتخابات انطلقت بكلّ أمان وهناك بعض النواقص اللوجستيّة في بعض الأماكن كما في البازوريّة ونتابعها"، كما قال. 
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وتابع: "وردت شكاوى أمس تبيّن لاحقاً أنّها لم تكن جدّية كما قمنا بعدد من التوقيفات، ونأمل بأن تكون انتخابات الجنوب بداية لعودة الحياة".

وأشار إلى ان عددا كبيرا من بلدات الجنوب فاز بالتزكية وانه يعمل مع الحكومة لإعادة تمويل الصندوق البلدي. 

وشدد وزير الداخلية على ان لبنان لم ينتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب، وقال: "الدولة موجودة وتواكب العملية والشعب أخذ القرار بممارسة حقه". 
 
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