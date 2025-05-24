الحجار من النبطية: لم ننتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب

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أكد خلال جولة له في مواكبة للمرحلة الأخيرة من والاختيارية في الجنوب ان " دائماً من بين الركام، مشيرا إلى ان الإنتخابات انطلقت بكلّ أمان وهناك بعض النواقص اللوجستيّة في بعض الأماكن كما في البازوريّة ونتابعها"، كما قال.وتابع: "وردت شكاوى أمس تبيّن لاحقاً أنّها لم تكن جدّية كما قمنا بعدد من التوقيفات، ونأمل بأن تكون انتخابات الجنوب بداية لعودة الحياة".وأشار إلى ان عددا كبيرا من بلدات الجنوب فاز بالتزكية وانه يعمل مع الحكومة لإعادة تمويل الصندوق البلدي.وشدد وزير الداخلية على ان لم ينتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب، وقال: "الدولة موجودة وتواكب العملية والشعب أخذ القرار بممارسة حقه".