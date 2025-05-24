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لبنان

وزير الداخلية يتفقد مراكز اقتراع بلدتي كفركلا والعديسة

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:07
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تفقد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار مراكز اقتراع بلدتي كفركلا والعديسة في ثانوية الصباح في النبطية
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وزير الداخلية احمد الحجار يتفقد مراكز اقتراع كفركلا والعديسة في ثانوية الصباح في النبطية
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