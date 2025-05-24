جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب في شليفا

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التقى "القوّات اللبنانيّة" ، في المقر العام للحزب في معراب، المنتخب لبلدة شليفا، برئاسة صبحي ، ومختاري البلدة المنتخبين: سالم هاشم وبيار ، يرافقهم النائب السابق ربيعة كيروز، في حضور منسق في الحزب ، رئيس في المنسقية شحادة ، رئيس في البلدة شربل عاقوري ومستشار المنسق لشؤون شليفا كيروز.وكانت الزيارة بهدف شكر رئيس "القوّات" على دعم الحزب اللائحة الفائزة في الإنتخابات الأخيرة. وقد تناول اللقاء آخر التطورات في البلاد والمتطلبات الإنمائيّة لشليفا والمنطقة.