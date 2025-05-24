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لبنان

جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب في شليفا

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:37
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المجلس البلدي المنتخب لبلدة شليفا، برئاسة صبحي كيروز، ومختاري البلدة المنتخبين: سالم هاشم وبيار الخوري، يرافقهم النائب السابق ربيعة كيروز، في حضور منسق منطقة البقاع الشمالي في الحزب الياس بو رفول، رئيس مكتب البلديات في المنسقية شحادة شواح، رئيس مركز القوات في البلدة شربل عاقوري ومستشار المنسق لشؤون شليفا فياض كيروز. 
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وكانت الزيارة بهدف شكر رئيس "القوّات" على دعم الحزب اللائحة الفائزة في الإنتخابات الأخيرة. وقد تناول اللقاء آخر التطورات في البلاد والمتطلبات الإنمائيّة لشليفا والمنطقة.
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