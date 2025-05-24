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لبنان

بهية الحريري بعد الادلاء بصوتها: تيار المستقبل عائد

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:37
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تمنت النائبة السابقة بهية الحريري بعد الإدلاء بصوتها في صيدا النهوض لمدينة صيدا بمساعدة كافة أبنائها.
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وقالت: نستطيع ان نلتقي جميعاً ضمن مساحة مشتركة وهذا يعتمد على النوايا نريد لصيدا ان تكون مدينة منتعشة على مدار السنة ولنعتبر الانتخاب محلي لاختيار مجلس محلي
ورداً على سؤال حول عودة تيار المستقبل الى الانتخابات قالت الحريري: "نحن عائدون كتيار مستقبل ولا عداوات لدينا بل هناك تباين في الرأي مع البعض وهذا أمر طبيعي".
 
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