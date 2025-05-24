بهية الحريري بعد الادلاء بصوتها: تيار المستقبل عائد

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تمنت النائبة السابقة بعد الإدلاء بصوتها في النهوض لمدينة صيدا بمساعدة كافة أبنائها.وقالت: نستطيع ان نلتقي جميعاً ضمن مساحة مشتركة وهذا يعتمد على النوايا نريد لصيدا ان تكون مدينة منتعشة على مدار السنة ولنعتبر الانتخاب محلي لاختيار مجلس محليورداً على سؤال حول عودة الى الانتخابات قالت : "نحن عائدون كتيار مستقبل ولا عداوات لدينا بل هناك تباين في الرأي مع البعض وهذا أمر طبيعي".