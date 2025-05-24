وزير الداخلية من مرجعيون: الدولة موجودة مع أبناء الجنوب وإلى جانبهم

زار والبلديات قائمقامية وذلك لمتابعة سير عملية الإنتخابات البلدية والاختيارية في ، اليوم السبت.

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وفي تصريحٍ له، قال إنَّ "الإنتخابات بدأت بشكل جيد"، وأضاف: "نقولُ لشعبنا الصامد في الجنوب إن الدولة موجودة معكم وإلى جانبكم".

وتابع: "نأمل أن تكون الإنتخابات مناسبة لتجديد وتفعيله، وأوّل خطوة لإعادة إعمار الجنوب ولبنان الجديد".

وأكمل: "متمسكون باستحقاقاتنا ونحن شعب لا يموت وينهض من قلب الدمار، ووجد الجيش واحتلاله لأرضنا واستباحته لأجوائنا هو أمرٌ مُستنكرٌ ومرفوض بالمُطلق، والدولة تقوم بكل الجهود للوصول إلى التحرير الكامل وبسط سلطتها على أراضيها. الأمرُ هذا لا يعني فقط انتشار القوى الأمنية، بل يعني أيضاً احتضان الناس واحتضان الشعب وتقديم الخدمة للمواطنين".

وعن مسألة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، قال الحجار إن هذا الأمر قيد المتابعة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات جدية حصلت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس إلى ، وقال: "الفصائل متعاونة مع ونعمل لإيجاد حل لكل السلاح المتفلت.. سيكون هناك حلول وكل الأمور تجري بالتفاهم والنقاش والحوار".