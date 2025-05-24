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لبنان

وزير الداخلية من مرجعيون: الدولة موجودة مع أبناء الجنوب وإلى جانبهم

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:02
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زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قائمقامية مرجعيون وذلك لمتابعة سير عملية الإنتخابات البلدية والاختيارية في القضاء، اليوم السبت.
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وفي تصريحٍ له، قال الحجار إنَّ "الإنتخابات بدأت بشكل جيد"، وأضاف: "نقولُ لشعبنا الصامد في الجنوب إن الدولة موجودة معكم وإلى جانبكم".
 
وتابع: "نأمل أن تكون الإنتخابات مناسبة لتجديد العمل البلدي وتفعيله، وأوّل خطوة لإعادة إعمار الجنوب ولبنان الجديد".
 
وأكمل: "متمسكون باستحقاقاتنا ونحن شعب لا يموت وينهض من قلب الدمار، ووجد الجيش الإسرائيلي واحتلاله لأرضنا واستباحته لأجوائنا هو أمرٌ مُستنكرٌ ومرفوض بالمُطلق، والدولة اللبنانية تقوم بكل الجهود للوصول إلى التحرير الكامل وبسط سلطتها على أراضيها. الأمرُ هذا لا يعني فقط انتشار القوى الأمنية، بل يعني أيضاً احتضان الناس واحتضان الشعب وتقديم الخدمة للمواطنين".
 
وعن مسألة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، قال الحجار إن هذا الأمر قيد المتابعة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات جدية حصلت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان، وقال: "الفصائل الفلسطينية متعاونة مع الدولة اللبنانية ونعمل لإيجاد حل لكل السلاح المتفلت.. سيكون هناك حلول وكل الأمور تجري بالتفاهم والنقاش والحوار".

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