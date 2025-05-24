سلام قلّد الفنان المسرحي رفعت طربيه وسام الاستحقاق اللبناني (صور)

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قلّد الدكتور نواف سلام الفنان المسرحي رفعت طربيه وسام الاستحقاق اللبناني الذي منحه اياه رئيس الجمهورية العماد تقديراً لمسيرته الفنية والمسرحية والثقافية الممتدة على مدى 53 سنة، وذلك عقب تقديم طربيه مسرحية "هاملت الأمير المجنون" التي دعا اليها الرئيس سلام وزوجته السيدة سحر في السرايا الكبير إمس في حضور الرؤساء: أمين الجميّل، ميشال سليمان وزوجته السيدة وفاء، فؤادالسنيورة، ، نائب رئبس الدكتور طارق متري ووزراء: الدفاع اللواء ميشال منسى، الثقافة غسان سلامة، الاتصالات شارل الحاج، السياحة لورا ، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصحة محمد حيدر، الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، النائبين بلال الحشيمي وادغار طرابلسي، السيدة نوار ، سفيري مصر علاء موسى واليمن عبدالله الدعيس، الوزير السابق ريشار قويمجيان، النائبين السابقين غطاس وانطوان حداد، لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، محافظي مدينة القاضي مروان عبود وجبل محمد المكاوي، نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين القصيفي، مديرة المعهد العالي للموسيقى هبة قواس، رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعاصيري، رئيس جامعة البلمند الياس الوراق، رئيس المؤسسة للارسال بيار الضاهر، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، الفنان عبد الحليم كركلا، الممثلة نضال الاشقر، رئيسة لجنة مهرجانات نايلة دو فريج اضافة الى حضور رسمي وثقافي واعلامي.سلاموقبل عرض المسرحية أعلن الرئيس سلام:" كما سبق ووعدت السرايا الكبير ليس فقط مركزا للعمل السياسي بل مركزا للنشاطات الثقافية، فبالثقافة تبنى الأوطان. "وأشار الى ان مسرحية "هاملت" عرضت للمرة الاولى في تلفزيون لبنان عام1973 وكانت من اخراج منير ابو دبس ولعب دور "هاملت" فيها الممثل رفعت طربيه وهو يعود بعد خمسين سنة تقريبا مع "هاملت التي اعدها جيرار افيديسيان وحولها من مسرحية تضم 30 ممثلا لمسرحية لشخص واحد، ومن اخراج لينا أبيض.بعد ذلك تم عرض المسرحية حيث أبدع طربيه في تجسيد شخصية هاملت المعقدة في صراعها الداخلي والتشكيك بكل ما حولها والهواجس التي تنتابها في رحلة الانتقام من كل المحيطين بها.وسام الاستحقاقوفي نهاية قلد الرئيس سلام طربيه وسام الاستحقاق اللبناني وقال:"تقديرا لمسيرته الفنية المسرحية والثقافية كلفني فخامة وشرفني بأن اقلد الممثل المسرحي رفعت طربيه وسام الاستحقاق اللبناني."طرببهوبعد ذلك رد طربيه شاكرا سلام وقال:" انا جد متأثر بهذا التكريم، فانا أعمل من أجل لبنان منذ 53 سنة، ولأول مرة ارى لفتة قوية من الدولة تجاهي.وأيضا لأول مرة تقدم مسرحية في هذا الصرح العظيم وهذه لفتة يجب تسجيلها.أضاف:بدأنا عرض مسرحية "هاملت" بنسختها الجديدة عام2019 يوم تحديدا في حضور الرئيس الجميّل، ونزلنا بعدها الى الساحات" أكلنا كم حجر وفلّينا ع البيت، في ناس راحت عيونن، نحنا ما راحت عيوننا".أضاف: لأول مرة بعد هذه الفترة الطويلة أشعر بأن هناك دولة ورجال دولة، فشكرا لفخامة الرئيس، وانا لا اعرفه ولكن اعرف سيرته كقائد جيش عظيم، وشكرا لدولة الرئيس الصديق وشكرا الى السيدة سحر أيضا.وفي الختام صور تذكارية بالمناسبة.