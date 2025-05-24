أيوب: "التيار" حصان طروادة لحرب يقودها "حزب الله"

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دعت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة في حديث الى " الحر"، الجزينيين الى التصويت بكثافة، "لأنّ السنوات ال6 المقبلة تحدّد مسار الإنماء، ليكون تتويجاً للنضال والدفاع عن الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة".أضافت: " هو فقط حصان طروادة لحرب خفيّة يقودها الذي يريد أن يبقى الجنوب بصفة الممانعة، وندعو الناس الى التصويت بكثافة وحرية وإنقاذ من أن تكون صفتها ممانعة، فنحن استطعنا وضعها على الخريطة السياحية والسيادية".وإذ جزمت ان "المعركة سياسية ومعركة هوية"، أشارت الى أنه "في كلّ المعارك مسموح في مكان معيّن استعمال الشائعات، ولكن ليس تشويه السمعة".وأكدت أنّه "يجب رفض مقولة الحزب: الأمر لي"، وأشارت الى أنّ "جزين وضواحيها تتعرض لكل ما يمكن ان يعيق انطلاق الصيف الواعد، لان حزب الله لا يزال يحتل الأراضي لدواع عسكرية". وشكرت للأجهزة الأمنية، جهودها خصوصاً لجهة توقيف الراشين والتحقيق معهم .وعن كفرحونة، قالت : "انها مثال للعيش المشترك وحزب الله يرفض أيّ توافق وأعلن فوز لائحة كاملة ب11 عضواً شيعياً علماً ان 4 اعلنوا انسحابهم بشكل قانوني بينهم فسقطت المناصفة وأسقط كل مسار للتوافق في البلدة".وتابعت: "نحن لا نأخذ ضمانات من ، تكلّمنا معه لأن له حيثيات على الأرض وتكلّمنا معه كمرجعية لأنه يدعم العيش المشترك، سنرى في الأيام المقبلة محادثات أخرى خصوصاً بعد ما حصل في كفرحونة" .وأردفت: "هناك مكوّن لا يريد احترام العيش المشترك والقوات لم ترشح أحداً في كفرحونة لرئاسة البلدية، ولكن هذه المناشدة هي لحماية التنوع في جزين حتى لا يعيد ، ويسلمنا كما فعل على مدى 17 سنة ونحن اليوم نرفع الصوت لان هذه المنطقة مهمة في الجنوب".وختمت: "نأمل أن تكون زيارة الى العيشية نفحة أمل ليكون الجيش هو حامي الجميع شمال وجنوبه".