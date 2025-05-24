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لبنان

تزامناً مع اقامة سباق دراجات هوائية.. تدابير سير في محلة المارينا-ضبية

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:45
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي أنه يوم الأحد 25-5-2025، سيتم تنظيم سباق للدّرّاجات في محلّة المارينا – الضّبيّة، برعاية الاتّحاد اللّبناني للدّرّاجات الهوائيّة، على الطّريق البحريّ الممتدّ ما بين ثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود) ومسبح غولدن بيتش، وذلك لعدّة دورات، اعتباراً من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 11:00.
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سينطلق المتسابقون من أمام محطة “يونايتد” نحو ثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن ومن ثم الالتفاف باتّجاه مجمع الرئيس إِميل لحّود، ومنها إلى “الغولدن بيتش”، وبعدها باتّجاه الطّريق المؤدّي إلى الثكنة ذاتها.

لذلك، سيتم منع مرور الآليات على المسلك المذكور طيلة فترة السّباق.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير التّوجيهية، حِفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.
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