نداء من أسامة سعد للصيداويين: للاقتراع بكثافة

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دعا النائب أهالي مدينة للتوجه إلى مراكز الإقتراع بكثافة من أجل اختيار من يمثلهم، وقال: "نريد بلديّة قادرة على تقديم حلول فعليّة للمدينة".وفي تصريح لهُ عقب الإدلاء بصوته، اليوم السبت، خلال والاختيارية، قال سعد: "نؤيّد لائحة ذات تنوّع عمري وخبرات متراكمة على مدى النضال السياسي والإجتماعي والتنموي وصيدا بحاجة للإنتقال إلى واقع جديد على المستوى الإنمائي".وتابع: "شعبنا لم يتأخّر في مواجهة العدوان والجميع ساهم في ردعه كلّ من موقعه ونهنّئ اللبنانيّين بعيد التحرير".