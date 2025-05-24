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لبنان

نداء من أسامة سعد للصيداويين: للاقتراع بكثافة

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:48
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دعا النائب أسامة سعد أهالي مدينة صيدا للتوجه إلى مراكز الإقتراع بكثافة من أجل اختيار من يمثلهم، وقال: "نريد بلديّة قادرة على تقديم حلول فعليّة للمدينة".
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وفي تصريح لهُ عقب الإدلاء بصوته، اليوم السبت، خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، قال سعد: "نؤيّد لائحة ذات تنوّع عمري وخبرات متراكمة على مدى سنوات من النضال السياسي والإجتماعي والتنموي وصيدا بحاجة للإنتقال إلى واقع جديد على المستوى الإنمائي".

وتابع: "شعبنا لم يتأخّر في مواجهة العدوان الإسرائيلي والجميع ساهم في ردعه كلّ من موقعه ونهنّئ اللبنانيّين بعيد التحرير".
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