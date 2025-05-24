Advertisement

لبنان

ميشال موسى من مغدوشة: انتخابات الجنوب تكتسي الطابع الخاص

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1365222-638836811933853780.jpg
Doc-P-1365222-638836811933853780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدلى النائب ميشال موسى بصوته في بلدته مغدوشة وخلال تصريح له اكد ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية امر مهم في ظل الظروف التي مر ويمر بها الجنوب مما اعطاها طابعا خاصا لما تعرض له الجنوب من اعتداءات على يد العدو الإسرائيلي
Advertisement

واضاف موسى ان انتخابات الجنوب تكتسي الطابع الخاص لانها تدل على الايمان والتشبث بالارض واثبات وجود الجنوبيين بالدولة من خلال هذه الانتخابات .

وتمنى موسى ان يكون اليوم الانتخابي هادئا وتعبيرا عن الرأي بكثافة، فهذا عمل انمائي لكل البلدات الجنوبية، كما قال. 


مواضيع ذات صلة
النائب ميشال موسى: المعركة غير محتدمة في مغدوشة بل ديمقراطية وعلى المواطنين أن يقترعوا ومن ينجح لخدمة بلدته فسنهنّئه
lebanon 24
24/05/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات الشمال غداً: معارك سياسية بطابع بلدي ومخاوف من "التشطيب"
lebanon 24
24/05/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال موسى: نحن نرضخ لاختيار الناس ونعمل على مساعدة أي بلدية على الانماء
lebanon 24
24/05/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: التدخل الحزبي في الانتخابات البلدية جيّد لحفظ التوازنات الطائفية
lebanon 24
24/05/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
07:19 | 2025-05-24
07:13 | 2025-05-24
07:10 | 2025-05-24
07:04 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24