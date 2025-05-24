ميشال موسى من مغدوشة: انتخابات الجنوب تكتسي الطابع الخاص

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أدلى النائب بصوته في بلدته وخلال تصريح له اكد ان اجراء والاختيارية امر مهم في ظل الظروف التي مر ويمر بها الجنوب مما اعطاها طابعا خاصا لما تعرض له الجنوب من اعتداءات على يد العدو .واضاف موسى ان انتخابات الجنوب تكتسي الطابع الخاص لانها تدل على الايمان والتشبث بالارض واثبات وجود الجنوبيين بالدولة من خلال هذه الانتخابات .وتمنى موسى ان يكون اليوم الانتخابي هادئا وتعبيرا عن الرأي بكثافة، فهذا عمل انمائي لكل البلدات الجنوبية، كما قال.