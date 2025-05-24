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لبنان

في مدينة جنوبية.. مرشح يتعرض للضرب المُبرح!

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:09
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أفادت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات "LADE" عن حصول اشكال في تكميلية صور، اليوم السبت،. ذلك مع أحد المرشحين للانتخابات البلدية.
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وذكرت الجمعية أنّ المرشح حسيب عودة تعرض للاعتداء من قبل أشخاص وذلك بعدما اعترض على توجيه إساءات طالت مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية من قبل مناصرين للائحة منافسة للائحته.

وقالت الجمعية إن المرشح تعرض للضرب المُبرح من قبل المُعتدين.
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