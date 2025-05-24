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لبنان

مفتي صور بعد الادلاء بصوته: الجنوب رغم الجراح صامد ومتمسك بثوابته الوطنية والروحية

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:16
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أكد مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في تصريح بعد الادلاء بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة البابلية – قضاء صيدا، "أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي يعزز حضور الناس في إدارة شؤونهم المحلية، ويعكس إرادتهم في اختيار ممثليهم على قاعدة الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام".
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ووجّه "تحية إكبار وإجلال إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، دفاعًا عن الأرض والكرامة"، مشددًا على أن "دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا أن نصونها بوحدة الصف، ونزاهة الخيار، والتنافس الشريف".

كما توجّه بالتحية والتقدير إلى الجيش وسائر القوى الأمنية والعسكرية "التي تشكل صمام أمان للوطن، وتؤدي واجبها الوطني في حماية الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي في أصعب الظروف وأدق المراحل".

ودعا أبناء بلدته البابلية وكل أبناء الجنوب إلى "المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وممارسة حقهم وواجبهم الوطني والديني، بما يرسّخ ثقافة العمل البلدي القائم على الشراكة والتكامل بين أبناء البلدة الواحدة".

وختم: "نأمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتعزيز الوحدة، ونبذ الفتن، وتأكيد أن الجنوب، رغم الجراح، لا يزال صامدًا، حيًا، ومتمسكًا بثوابته الوطنية والروحية".
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