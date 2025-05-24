مفتي صور بعد الادلاء بصوته: الجنوب رغم الجراح صامد ومتمسك بثوابته الوطنية والروحية

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أكد مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ ، في تصريح بعد الادلاء بصوته في والاختيارية في بلدة البابلية – ، "أهمية هذا الذي يعزز حضور الناس في إدارة شؤونهم المحلية، ويعكس إرادتهم في اختيار ممثليهم على قاعدة الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام".ووجّه "تحية إكبار وإجلال إلى أرواح الذين سقطوا في مواجهة العدوان ، دفاعًا عن الأرض والكرامة"، مشددًا على أن "دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا أن نصونها بوحدة الصف، ونزاهة الخيار، والتنافس الشريف".كما توجّه بالتحية والتقدير إلى الجيش وسائر القوى الأمنية والعسكرية "التي تشكل صمام أمان للوطن، وتؤدي واجبها الوطني في حماية الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي في أصعب الظروف وأدق المراحل".ودعا أبناء بلدته البابلية وكل أبناء الجنوب إلى "المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وممارسة حقهم وواجبهم الوطني والديني، بما يرسّخ ثقافة القائم على الشراكة والتكامل بين أبناء البلدة الواحدة".وختم: "نأمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتعزيز الوحدة، ونبذ الفتن، وتأكيد أن الجنوب، رغم ، لا يزال صامدًا، حيًا، ومتمسكًا بثوابته الوطنية والروحية".