الحجار من شبعا: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها

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زار والبلديات بلدة لتفقد سير العملية ، وأعلن في تصريح ان "كل الإتصالات الديبلوماسية مطمئنة ونحن متمسكون بسيادة الدولة الحاضرة إلى جانب الشعب".وأضاف : "الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر ورغم الإمكانات الضئيلة إلا أن إرادة الشعب أقوى".الحجار ان أهل شبعا هم صامدون وينهضون بمدينتهم للقول أنهم حاضرون لتجديد ، وختم: "الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها".