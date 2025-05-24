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لبنان

خريس: خيارنا هو الدولة

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:32
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جال عضو كتلة " التنمية والتحرير" النائب علي خريس، على عدد من مراكز الاقتراع في مدينة صور. وادلى بتصريح لدى تفقده مركز باسل الاسد الثقافي الذي خصص لبلدة شمع، وأشار الى "أن حوالي 68 في المئة  من البلدات فازت على التزكية في محافظتي الجنوب والنبطية، وهي أكبر نسبة على مساحة كل لبنان وهو دليل وإشارة جيدة أن الناس مع القضية والمشروع والتمسك بالأرض والوحدة الوطنية وهمها الأساسي هو العودة الى قراهم".
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ولفت الى "أن المواطن يدلي بصوته بكل حرية وهي أرقى أنواع الديموقراطية".وقال:"أن العدو الاسرائيلي حاول في أكثر من منطقة القيام بنوع من الإرباك ولكن الأهالي متشبثون بأرضهم ولا يهابون، وها نحن نرى مواكب السيارات بناء على نداء الرئيس نبيه بري حامي الوطن للتوجه بكثافة من أجل القيام باستفتاء شعبي حول التمسك بالعيش المشترك والدولة وضرورة انسحاب العدو".
 
وأكد "أن خيارنا هو الدولة التي يجب أن تكون قادرة، والقيام بضغط كبير على إسرائيل لتنسحب من أرضنا تنفيذا للقرار 1701 وهو قرار لن نتخلى عنه".

ولفت الى "أن المهرجان الشعبي الجماهيري، دليل على أن الناس صامدة صابرة ومتمسكة بأرضها". وقال :" أن هذه الرسالة، الى كل العالم، بأن المواطن ثابت ومتمسك بقراره ومشروع وخط الإمام القائد السيد موسى الصدر".
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