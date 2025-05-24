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لبنان

قوة من الجيش تُداهم بلدات بقاعية.. وتوقف مطلوبين

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:34
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دهمت قوة من الجيش بلدات بريتال حورتعلا عين الجوزة والخضر ونحلة، وتمكنت من توقيف 3 مطلوبين بجرائم مختلفة ومصادرة اسلحة وذخائر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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