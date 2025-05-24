أيوب من جزين: "خليّ التيار عالمدخل ونحن بالقلب"

دعت النائبة أهالي للاقتراع بكثافة، اليوم السبت، خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية.

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وفي تصريح لها، قالت إنَّ "جزين مدعوة لمواكبة التغيير"، وتابعت: "من المرفوض أن يضع عبر "التيّار الوطني الحر يده على أراضينا في جزين".

وأكملت: "التيّار الوطني الحر حوّل الانتخابات إلى معركة سياسيّة ومستفيدون من دعم جمهورنا، وخلي التيّار عالمدخل ونحن بالقلب".

وأردفت: "خليهن يلاقوا لرئيس شي قرنة يشكوا فيها ".