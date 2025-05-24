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لبنان

أيوب من جزين: "خليّ التيار عالمدخل ونحن بالقلب"

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:35
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دعت النائبة غادة أيوب أهالي جزين للاقتراع بكثافة، اليوم السبت، خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية.
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وفي تصريح لها، قالت أيوب إنَّ "جزين مدعوة لمواكبة التغيير"، وتابعت: "من المرفوض أن يضع حزب الله عبر "التيّار الوطني الحر يده على أراضينا في جزين".
 
 
وأكملت: "التيّار الوطني الحر حوّل الانتخابات إلى معركة سياسيّة ومستفيدون من دعم جمهورنا، وخلي التيّار عالمدخل ونحن بالقلب".
 
 
وأردفت: "خليهن يلاقوا لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شي قرنة يشكوا فيها العلم".
 
 
 
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