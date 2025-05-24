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لبنان

علي حسن خليل: إنتخابات الجنوب "أكبر ردّ على العدو"

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:54
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قال النائب علي حسن خليل، اليوم السبت، إنَّ أكثر من 50% من قرى الحافة الأمامية والحدودية في الجنوب فازت بالتزكية خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية التي تُجرى اليوم.
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وفي تصريح له، ذكر خليل إنَّ "اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها في بلدات أخرى"، مؤكداً أن ما يجري هو أبرزُ ردّ على مُخطّط العدو الإسرائيلي ضدَّ لبنان.
 
 
وتابع: "لا يمكن أن نؤمّن للإسرائيلي والخشية من الاعتداءات موجودة في أي وقت لكن إرادة الصمود لدى الجنوبيين تدفعهم للاقتراع بكثافة وهذه رسالة سياسيّة أيضاً".

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