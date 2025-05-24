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لبنان

لغاية الـ11 ظهراً.. كيف كانت نسب الإقتراع في الجنوب بين عامي 2016 و 2025؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:01
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات، اليوم السبت، مقارنة لنسب الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عامي 2016 و 2025.
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وجاءت النسب على النحو التالي:
 
 
- عام 2016: 12.00%
- عام 2025: 9.97%
 
 
- عام 2016: 16%
- عام 2025: 9.03%
 
 
- عام 2016: 12%
- عام 2025: 8.26%
 
صور:
 
- عام 2016: 9% 
- عام 2025: 9.29%
 
 
- عام 2016: 15%
- عام 2025: 7.17%
 
 
- عام 2016: 17%
- عام 2025: 14.47%
 
 
- عام 2016: 10.7%
- عام 2025: 10.49%




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