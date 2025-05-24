لغاية الـ11 ظهراً.. كيف كانت نسب الإقتراع في الجنوب بين عامي 2016 و 2025؟

نشرت والبلديات، اليوم السبت، مقارنة لنسب الإقتراع في محافظتي الجنوبي والنبطية حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عامي 2016 و 2025.

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وجاءت النسب على النحو التالي:

:

- عام 2016: 12.00%

- عام 2025: 9.97%

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- عام 2016: 16%

- عام 2025: 9.03%

:

- عام 2016: 12%

- عام 2025: 8.26%

صور:

- عام 2016: 9%

- عام 2025: 9.29%

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- عام 2016: 15%

- عام 2025: 7.17%

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- عام 2016: 17%

- عام 2025: 14.47%

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- عام 2016: 10.7%

- عام 2025: 10.49%







