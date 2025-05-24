التيار عن نائبة القوات: فقدت صوابها

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"يبدو أن النائبة فقدت صوابها مع إدراكها لفداحة وضع القوات الإنتخابي في ، فلم تجد وسيلة إلا إدخال فزاعة إلى المدينة وإلصاقه بالتيار الوطني الحر للتخويف. إن ترسخ " " في جزين ووجدانها أمر لا تهزه لا اتهامات ولا ترهات لن تزيد "التيار" إلا قوة وحضوراً، وهو يحمي جزين وأهلها من أي جهة تحاول وضع يدها على قرارها أياً كانت، أما الجهة التي تمثلها فهي من أتقنت بيع قرارها للخارج".