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لبنان

إعتداء على مرشح في صور وتوقف الانتخاب في ثانوية جزين.. إليكم ما كشفته "لادي"

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:12
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أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، في بيان، وفي إطار تدوينها للمخالفات والشكاوى أثناء سير العملية الانتخابية، انه تم الاعتداء بالضرب على مرشح لائحة في تكميلية صور.
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وأوضحت الجمعية أنه "خلال وقوفه مع مراسلة صحافية، تعرض لها مناصرو اللائحة المنافسة بكلام مسيء، وعند اعتراضه هاجموه وانهالوا عليه بالضرب المبرح".

وسجلت "لادي" توقف عملية الإقتراع قرابة 20 دقيقة في ثانوية جزين الرسمية.
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