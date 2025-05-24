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لبنان

أحمد الحريري من صيدا: الانتخابات مشهد ديمقراطي جامع والناس تريد عودة "المستقبل"

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:41
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عبّر أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري عن ارتياحه للمشهد الانتخابي في مدينة صيدا، واصفًا إياه بـ"الجميل جدًا"، ومؤكدًا أن "الجميع هنا أبناء بلد واحد، مهما اختلفت التوجهات".
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وفي تصريح له خلال جولته في المدينة، قال الحريري إن مناصري تيار "المستقبل" عبّروا عن رغبتهم الواضحة بعودة التيار إلى الساحة السياسية، مشددًا على أن "كل فريق في المدينة قرر دعم الطرف الذي يراه مناسبًا، وهذا أمر طبيعي في الحياة الديمقراطية".

ولم يغب الشأن الوطني عن كلام الحريري، إذ أشار إلى أن "العدو الإسرائيلي يهدد أمن لبنان بأكمله حينما يهدد الجنوب"، مثنيًا على "الجهد الجبار الذي يقوم به رئيس الجمهورية في سبيل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وفي سياق حديثه عن المرشحين، عبّر الحريري عن فخره بفوز المرشح محمود الجمل، قائلًا: "محمود الجمل كان إلى جانبنا في أصعب الأيام، واستطاع أن يحقق خرقًا رغم وجود كل الأحزاب. أنا أفتخر بهذا الفوز، وأشاركه الفرح".

وفي لفتة مؤثرة، أعلن أحمد الحريري أنه صوّت "لروح الحاجة هند علي حجازي"، تكريمًا لذكراها ووفاءً لمواقفها.
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