أحمد الحريري من صيدا: الانتخابات مشهد ديمقراطي جامع والناس تريد عودة "المستقبل"

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عبّر أمين عام " " عن ارتياحه للمشهد الانتخابي في مدينة ، واصفًا إياه بـ"الجميل جدًا"، ومؤكدًا أن "الجميع هنا أبناء بلد واحد، مهما اختلفت التوجهات".وفي تصريح له خلال جولته في المدينة، قال إن مناصري تيار "المستقبل" عبّروا عن رغبتهم الواضحة بعودة إلى الساحة السياسية، مشددًا على أن "كل فريق في المدينة قرر دعم الطرف الذي يراه مناسبًا، وهذا أمر طبيعي في الحياة ".ولم يغب الشأن الوطني عن كلام الحريري، إذ أشار إلى أن "العدو يهدد أمن بأكمله حينما يهدد الجنوب"، مثنيًا على "الجهد الجبار الذي يقوم به رئيس الجمهورية في سبيل حماية لبنان من الاعتداءات ، والعمل على حصر السلاح بيد ".وفي سياق حديثه عن المرشحين، عبّر الحريري عن فخره بفوز المرشح ، قائلًا: "محمود الجمل كان إلى جانبنا في أصعب الأيام، واستطاع أن يحقق خرقًا رغم وجود كل الأحزاب. أنا أفتخر بهذا الفوز، وأشاركه الفرح".وفي لفتة مؤثرة، أعلن أحمد الحريري أنه صوّت "لروح الحاجة هند "، تكريمًا لذكراها ووفاءً لمواقفها.