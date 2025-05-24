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لبنان

في هذه البلدة... إشكال عائلي يوقف الاقتراع

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:45
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وقع إشكال عائلي في بلدة شمع قضاء صور، أدّى إلى توقّف عملية الاقتراع.
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كما سُجّل إشكال آخر في أحد أقلام الاقتراع في مدينة صور.
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