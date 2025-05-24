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لبنان

حتى الساعة الواحدة ظهرًا... كم بلغ عدد الشكاوى؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:01
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بلغ عَدَد الشكاوى، حتى قرابة الساعة الأولى ظهرًا، إلى 131، حسَب وزارة الداخِلِيَّة والبَلَدِيَّات.
 
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