بالفيديو.. مكبرات صوت ومخالفة انتخابية "علنًا"

في مخالفة للمادة 91 من قانون الانتخاب 2017/44 وتعميم وزارة الداخلية 6/إم/2025، رُصدت مواكب سيارة أمام ثانوية الصباح الرسمية القديمة في النبطية، ترافقت مع استخدام مكبّرات صوت لمصلحة لائحة "تنمية ووفاء".#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/zcc9OA4s2i — LADE (@LADELEB) May 24, 2025 Advertisement

رصدت "لادي" مخالفة جديدة خلال المرحلة الاخيرة من ، إذ كتبت عبر حسابها على "أكس": "في مخالفة للمادة 91 من قانون الانتخاب 2017/44 وتعميم 6/إم/2025، رُصدت مواكب سيارة أمام ثانوية الصباح الرسمية القديمة في ، ترافقت مع استخدام مكبّرات صوت لمصلحة لائحة "تنمية ووفاء".