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لبنان

بالفيديو.. مكبرات صوت ومخالفة انتخابية "علنًا"

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:59
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رصدت "لادي" مخالفة جديدة خلال المرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية، إذ كتبت عبر حسابها على "أكس": "في مخالفة للمادة 91 من قانون الانتخاب 2017/44 وتعميم وزارة الداخلية 6/إم/2025، رُصدت مواكب سيارة أمام ثانوية الصباح الرسمية القديمة في النبطية، ترافقت مع استخدام مكبّرات صوت لمصلحة لائحة "تنمية ووفاء".
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