متى ستبدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟

أفادت مصادر الحدث عن أن سحب السلاح من المخيمات يبدأ منتصف حزيران المقبل.

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أضافت المصادر: "المرحلة الأولى من سحب السلاح الفلسطيني ستكون من مخيمات "، مشيرة إلى أنّ نزع السلاح من مخيمات والشمال سيكون في المقبل.

ولفتت المصادر إلى أنّ نزع السلاح الفلسطيني من مخيمات جنوب تلي بيروت والبقاع والشمال.



وأشارت إلى أنّه سيتم إبلاغ والجهاد بعد يومين باتفاق نزع السلاح ومواعيد تنفيذه.

وأكّدت المصادر أنّ عدم تسليم الفصائل الفلسطينية لسلاحها سيقابل بإلغاء التأشيرات ومغادرة .



يأتي ذلك عقب زيارة قام بها رئيس إلى لبنان، تم خلالها بحث سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات.