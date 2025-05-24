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لبنان

متى ستبدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:14
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أفادت مصادر الحدث عن أن سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية يبدأ منتصف حزيران المقبل.
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أضافت المصادر: "المرحلة الأولى من سحب السلاح الفلسطيني ستكون من مخيمات بيروت"، مشيرة إلى أنّ نزع السلاح من مخيمات البقاع والشمال سيكون في تموز المقبل.
 
ولفتت المصادر إلى أنّ نزع السلاح الفلسطيني من مخيمات جنوب الليطاني تلي بيروت والبقاع والشمال.

وأشارت إلى أنّه  سيتم إبلاغ حماس والجهاد بعد يومين باتفاق نزع السلاح ومواعيد تنفيذه.
 
وأكّدت المصادر أنّ عدم تسليم الفصائل الفلسطينية لسلاحها سيقابل بإلغاء التأشيرات ومغادرة لبنان.

يأتي ذلك عقب زيارة قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان، تم خلالها بحث سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات.
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