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لبنان

تدافع بين المقترعين في بلدة شمع

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:17
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حصل تدافع بين المقترعين في مركز باسل الاسد الثقافي المخصص لبلدة شمع.
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ولم تتوقف عملية الإقتراع في المركز.

 
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