بلدة البرغلية تحتفل بفوز البلدية بالتزكية

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احتفلت بلدة البرغلية - بإعلان فوز لائحة "الوفاق البلدي" بالتزكية في ، ما يعكس روح الوحدة والثقة المتبادلة بين أبناء البلدة ومرشحيها.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، شكر رئيس اللائحة الفائزة إبراهيم لاهالي البلدة ثقتهم الكبيرة، مؤكدًا أن "هذا الفوز بالتزكية هو تكليف قبل أن يكون تشريفًا وان التوافق الذي انسحب على معظم القرى الجنوبية كان لبلدتنا نصيب منها وهذا يساهم في تعزيز روح التعاون في من أجل تنمية البلدة وتحقيق امال ابنائها"، مشددا على "أهمية التعاون بين الجديد والمجتمع المحلي"، ومؤكدًا أن "النجاح في لا يتحقق إلا بروح الفريق الواحد والانفتاح على جميع الآراء والمبادرات".من ناحيته، اعتبر امام البلدة الشيخ عدنان الداود ان "الوصول الى توافق وتجنيب البلدة يوم انتخابي طويل يظهر الوعي والالفة بين كافة عائلات البلدة"، مشيرا الى ان "فوز البلدية بالتزكية هو فوز للجميع وفوز للتنمية في البلدة"، داعيا المجلس البلدي الجديد الى "العمل دون كلل".