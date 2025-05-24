Advertisement

لبنان

بلدة البرغلية تحتفل بفوز البلدية بالتزكية

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1365334-638836901881872138.jpg
Doc-P-1365334-638836901881872138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت بلدة البرغلية -  قضاء صور بإعلان فوز لائحة "الوفاق البلدي" بالتزكية في الانتخابات البلدية، ما يعكس روح الوحدة والثقة المتبادلة بين أبناء البلدة ومرشحيها.
Advertisement

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، شكر رئيس اللائحة الفائزة إبراهيم الداوود لاهالي البلدة ثقتهم الكبيرة، مؤكدًا أن "هذا الفوز بالتزكية هو تكليف قبل أن يكون تشريفًا وان التوافق الذي انسحب على معظم القرى الجنوبية كان لبلدتنا العزيزة نصيب منها وهذا يساهم في تعزيز روح التعاون في المستقبل من أجل تنمية البلدة وتحقيق امال ابنائها"، مشددا على "أهمية التعاون بين المجلس البلدي الجديد والمجتمع المحلي"، ومؤكدًا أن "النجاح في العمل البلدي لا يتحقق إلا بروح الفريق الواحد والانفتاح على جميع الآراء والمبادرات".

من ناحيته، اعتبر  امام البلدة الشيخ عدنان الداود ان "الوصول الى توافق وتجنيب البلدة يوم انتخابي طويل يظهر الوعي والالفة بين كافة عائلات البلدة"، مشيرا  الى ان "فوز البلدية بالتزكية هو فوز للجميع وفوز للتنمية في البلدة"،  داعيا المجلس البلدي الجديد الى "العمل دون كلل".
مواضيع ذات صلة
بعد فوزه بالتزكية... هكذا علّق رئيس بلدية الغسانية
lebanon 24
24/05/2025 14:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة كفرصير - قضاء النبطية بالتزكية في الانتخابات البلدية
lebanon 24
24/05/2025 14:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لوائح البرغلية و"التنمية والوفاء" في ياطر والخرايب بالتزكية (الوطنية للاعلام)
lebanon 24
24/05/2025 14:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
43 بلدية من أصل 65 في قضاء صور فازت بالتزكية حتى الآن
lebanon 24
24/05/2025 14:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
07:19 | 2025-05-24
07:13 | 2025-05-24
07:10 | 2025-05-24
07:04 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24