قائد الجيش واكب العملية الانتخابية: نقف بحزم إلى جانب اللبنانيين

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تفقَّدَ العماد المركزية في منطقة الجنوب في – ، حيث استمع إلى إيجاز حول الإجراءات الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية المنتشرة بهدف حفظ أمن العملية . كما تفقَّد قيادة في البياضة، واستمع إلى إيجاز حول الانتشار في قطاع عمل اللواء والتدابير الأمنية المتّخذة لمواكبة الانتخابات.في هذا السياق، أكد العماد هيكل أن نجاح العملية الانتخابية يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاستثنائية الحالية، وتوجّه إلى العسكريين بالقول: "إن نجاح العملية الانتخابية دليل على تمسُّك أهالي الجنوب بأرضهم، ووجود الجيش هو أحد أهم عوامل الاطمئنان والصمود بالنسبة إليهم".وأضاف: "رسالتنا هي أن الجيش يقف بحزم إلى جانب اللبنانيين، وأن العدو الذي يواصل انتهاكاته لسيادة واحتلاله جزءًا من أرضه لن يُثني عن أداء مهماتها على أكمل وجه".وختم متوجهًا إلى العسكريين بالقول: "الجيش ضمانة الاستقرار، والمؤسسات الأمنية هي أحد الأركان الأساسية للدولة، اللبنانيون يتطلعون إليكم من أجل ضمان مستقبله