تفاصيل "عرس الجنوب الإنتخابي".. إقتراعٌ لافت ورسائل سياسية بعضها "ناري"

نهار إنتخابي حافل في ... إقبالٌ متزايد على الإقتراع، مراكز انتخابية ناشطة، مواطنون يتوافدون بشكل متزايد للإدلاء بأصواتهم لاسيما في جزين وصيدا وصور.

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العرس الإنتخابي والديمقراطي الجنوبي يأتي بعد تلقي ضمانات دولية بعدم إقدام على أيّ اعتداءات خلال سير عملية الإقتراع. وعليه، فإن آلية الانتخاب تجري بشكلٍ طبيعي وسليم رغم تسجيل بعد الإشكالات الفردية في بعض مراكز الإقتراع لاسيما في النبطية وكفرمان وشمع.

رئيس الجمهورية جوزاف عون كان واحداً من أول الناخبين اليوم في بلدته العيشية، حيث طالب المواطنين بالاقتراع بكثافة. النداء ذاتهُ أطلقه والبلديات أحمد الحجار الذي أكد أن الدولة تقف إلى جانب الجنوب ومع أهله.

ولغاية الساعة الـ1.30 ظهراً، استمرّت عملية الاقتراع بالتصاعد، ما رفع نسبة التصويت في أكثر من منطقة بشكل ملحوظ، وقد جاءت على النحو التالي:

- : 16.95%

- صور: 14.65%

- النبطية: 16.44%

- بنت جبيل: 11.40%

- مرجعيون: 13.43%

- حاصبيا: 14.85%

- جزين: 20.63%

جبهة "القوات" و " " تشتعل

اللافت إنتخابات الجنوب، اليوم، هو اشتعال السياسية بين " " و " ".

شرارة الإشتباك الكلامي اندلعت إبان تصريحات أطلقتها النائبة غادة أيوب ضد " الحر" من منطقة جزين، إذ قالت إن هناك رفضاً لما أسمته "وضع يده على أراضي جزين من خلال الوطني الحر"، وأضافت: "خليهن يلاقوا لجبران شي قرنة يشكوا فيها ".

ما قالته أيوب استفز "التيار" الذي أصدر بياناً ردّ فيه على تصريحاتها، وقال: "يبدو أن النائبة غادة أيوب فقدت صوابها مع إدراكها لفداحة وضع القوات الإنتخابي في جزين، فلم تجد وسيلة إلا إدخال فزاعة حزب الله إلى المدينة وإلصاقه بالتيار الوطني الحر للتخويف".

وأضاف: "إن ترسخ التيار في جزين ووجدانها أمر لا تهزه لا اتهامات ولا ترهات لن تزيد التيار إلا قوة وحضوراً، وهو يحمي جزين وأهلها من أي جهة تحاول وضع يدها على قرارها أياً كانت، أما الجهة التي تمثلها أيوب فهي من أتقنت بيع قرارها للخارج".

من ناحيته، قال رئيس "التيار الوطني الحر" في منشور عبر منصة "آكس": "الجنوبيين عم يوجهوا رسالة التمسك بالأرض والتيار بصلب النسيج الجنوبي بيدعي للتصويت بكثافة ليبقى الجنوب حرّ لأهله، من الزهراني لصيدا لصور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية لجزين القلعة".

وأردف: "جزين قلعة كبيرة وقلبها كبير وبتساع الدني كلها، اليوم عم تستعيد ألوانها والليلة منشك العلم على أسوارها".

رسائل سياسية

أبرز الرسائل السياسية التي برزت خلال انتخابات الجنوب، اليوم، جاءت من خلال النائبة السابقة بهية التي أعلنت أن " " سيشارك في الإنتخابات النيابية العام المُقبل.

رسالة أخرى جاءت أيضاً على لسان النائب حسن فضل الله الذي قال إن "الحزب والحركة يشاركان في أكثر من 100 بلدية في منطقة جنوب الليطاني"، وذلك في إشارة إلى أن "الحزب" لم يخرج إنتخابياً وشعبياً من تلك المنطقة رغم الإنسحاب العسكري الذي نفذه منها.

بدوره، قال النائب ، اليوم السبت، إنَّ أكثر من 50% من قرى الحافة الأمامية والحدودية في الجنوب فازت بالتزكية خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية التي تُجرى اليوم.

وفي تصريح له، ذكر خليل إنَّ "اللعبة تأخذ مجراها في بلدات أخرى"، مؤكداً أن ما يجري هو أبرزُ ردّ على مُخطّط العدو ضدَّ لبنان.

وتابع: "لا يمكن أن نؤمّن للإسرائيلي والخشية من الاعتداءات موجودة في أي وقت لكن إرادة الصمود لدى الجنوبيين تدفعهم للاقتراع بكثافة وهذه رسالة سياسيّة أيضاً".