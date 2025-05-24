قبلان: ارادة الشعب الجنوبي اقوى من سلاح العدو الاسرائيلي واعتداءاته

قال عضو في حركة "امل" النائب قبلان قبلان في تصريح خلال مواكبته للانتخابات البلدية والاختيارية من مقر الماكينة المركزية لحركة" امل" في المصيلح- مجمع الثقافي أن "أهل الجنوب يتحدون العدو بعد القصف بساعات والركام لم يرفع بعد ، ويقولون له تستطيع ان تقصف وتقتل ولكن لا تستطيع كسر ارادتنا".

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وشدد على أن ارادة الشعب الجنوبي اقوى من سلاح العدو الاسرائيلي واعتداءاته.