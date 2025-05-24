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لبنان

قبلان: ارادة الشعب الجنوبي اقوى من سلاح العدو الاسرائيلي واعتداءاته

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:56
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 قال عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب قبلان قبلان  في تصريح خلال مواكبته للانتخابات البلدية والاختيارية من مقر الماكينة الانتخابية المركزية لحركة" امل" في المصيلح- مجمع نبيه بري الثقافي أن "أهل الجنوب يتحدون العدو بعد القصف بساعات والركام لم يرفع بعد ، ويقولون له تستطيع ان تقصف وتقتل ولكن لا تستطيع كسر ارادتنا".
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وشدد على أن ارادة الشعب الجنوبي اقوى من سلاح العدو الاسرائيلي واعتداءاته.
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