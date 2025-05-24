عن العلاقة السياسية بين "الإشتراكي" و "الديمقراطي".. هذا ما كُشف

Advertisement

أكّد النائب أن التجربة ناجحة في واللائحة التي دعمها حزب التقدمي نجحت في الـ 2016 وندعو كل الاهالي الى الاقتراع بكثافة اليوم.وعن علاقة مع ، "انتقلنا إلى مرحلة سياسية جديدة وهي الوفاق مع اللبناني وسنستكمل المسار الإنمائي في حاصبيا".