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لبنان

عن العلاقة السياسية بين "الإشتراكي" و "الديمقراطي".. هذا ما كُشف

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:00
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أكّد النائب وائل أبو فاعور أن التجربة ناجحة في حاصبيا واللائحة التي دعمها حزب التقدمي الاشتراكي نجحت في الـ 2016 وندعو كل الاهالي الى الاقتراع بكثافة اليوم.
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وعن علاقة الحزب الاشتراكي مع الديمقراطي، "انتقلنا إلى مرحلة سياسية جديدة وهي الوفاق مع الحزب الديمقراطي اللبناني وسنستكمل المسار الإنمائي في حاصبيا".
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